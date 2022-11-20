Россиян предупредили об угрозе «тридемии»

Иммунолог Крючков предупредил об угрозе «тридемии» в России

Россиян ждет самая мощная сезонная эпидемия гриппа за последнее время, считает иммунолог Николай Крючков. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что в Россию придет «тридемия».

«Грипп за последние три сезона будет самым мощным, он будет накладываться на другие ОРВИ, разделить все это по клиническим признакам с коронавирусом будет невозможно, управлять процессом будет непросто. Есть такое медийное название "тридемия" — одновременное распространение сразу трех инфекций, именно это ждет нас в текущем сезоне», — предупредил Крючков.

В распространении гриппа в этом сезоне, по его словам, сыграют роль сразу несколько факторов. В первую очередь, то, что в 2020-2021 годах распространение этой болезни практически не наблюдалось ввиду качественных противоэпидемических мер, направленных на борьбу с коронавирусом. В 2021-2022 годах уровень распространения гриппа был средним или чуть ниже среднего.

«Этот сезон будет выделяться. Связано это с низким уровнем популяционного иммунитета, отсутствием противоэпидемических мер, а также низким уровнем вакцинации. Кроме того, один из циркулирующих сегодня штаммов — новый для иммунной системы. Конечно, это будет не эпидемия в привычном понимании, но грипп будет очень заметным — такая "сезонная эпидемия"», — уточнил иммунолог.

Он добавил, что к ней можно и нужно готовиться, в первую очередь с помощью вакцинации, которую необходимо пройти еще до конца ноября. Вакцинация, по словам Крючкова, сегодня проводится в основном с помощью отечественных препаратов, но они тоже показывают неплохие результаты.

«По гриппу еще важно понимать, что есть дополнительные, отличные от коронавирусных, группы риска. Это прежде всего дети до пяти лет. Также это пожилые, беременные, люди с хроническими заболеваниями, с иммунодефицитом», — перечислил Крючков.

Ранее стало известно, что в России нарастает активность трех опасных вариантов вируса гриппа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.