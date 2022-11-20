В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Иловайска

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили три ракеты по Иловайску

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило в своем Telegram-канале об обстреле города Иловайск со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Уточняется, что атака была произведена в 03:50 мск. По данным центра, украинские военные выпустили три ракеты из установки HIMARS.

Помимо этого ВСУ выпустили четыре снаряда по населенному пункту Каштановое и три — по Яковлевке.

Ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинские солдаты несут огромные потери. При этом власти США выступают против урегулирования конфликта путем дипломатии, подчеркнул он. Макгрегор отметил, что президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и другие представители американских властей ошибочно поверили в победу Украины в конфликте с Россией.