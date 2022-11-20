Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:02, 20 ноября 2022Россия

Кадыров предложил россиянам пройти подготовку для отправки в зону спецоперации

Глава Чечни Кадыров предложил россиянам пройти подготовку для отправки в зону спецоперации

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале предложил россиянам пройти подготовку для отправки в зону спецоперации в Грозном.

«Для тех, кто желает внести свой вклад в бескомпромиссную борьбу против сатанистов, открыта возможность записаться в ряды добровольцев. Желающие могут обратиться в мэрию Грозного», — заявил Кадыров.

Он также отметил, что добровольцы стали «основной движущей силой» армии России. По его словам, многие из них уезжают на фронт именно из Грозного.

Ранее Кадыров показал на видео процесс укрепления позиций российских солдат между населенными пунктами Белогоровка и Новодружевск в Луганской народной республике (ЛНР). Он отметил, что работы ведутся в зоне ответственности заместителя командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пентагон признал наличие у России «впечатляющих вооружений»
Стало известно о скептическом отношении Лондона к призыву Киева начать диалог
Британцы раскритиковали Сунака после его встречи с Зеленским
Аналитик спрогнозировал резкое подорожание газа в Европе
Украинские войска обстреляли ДНР из РСЗО «Град»
Россия и Иран заключили соглашение о производстве дронов
Внучка Байдена вышла замуж в Белом доме
Стало известно о нежелании Киева обеспечивать украинцев в эвакуации
Рублев вылетел с итогового турнира ATP
В Германии предупредили о возможных локальных отключениях электричества зимой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.