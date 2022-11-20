Глава Чечни Кадыров предложил россиянам пройти подготовку для отправки в зону спецоперации

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале предложил россиянам пройти подготовку для отправки в зону спецоперации в Грозном.

«Для тех, кто желает внести свой вклад в бескомпромиссную борьбу против сатанистов, открыта возможность записаться в ряды добровольцев. Желающие могут обратиться в мэрию Грозного», — заявил Кадыров.

Он также отметил, что добровольцы стали «основной движущей силой» армии России. По его словам, многие из них уезжают на фронт именно из Грозного.

Ранее Кадыров показал на видео процесс укрепления позиций российских солдат между населенными пунктами Белогоровка и Новодружевск в Луганской народной республике (ЛНР). Он отметил, что работы ведутся в зоне ответственности заместителя командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.