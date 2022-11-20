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12:33, 20 ноября 2022Россия

В Совфеде оценили отказ Польши Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ

Сенатор Карасин назвал уродливой русофобией отказ Варшавы Лаврову в участии на СМИД ОБСЕ

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Отказ Варшавы в участии на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ главы МИД России Сергея Лаврова является очередным проявлением уродливой русофобии. Так решение Польши оценил сенатор и председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в личном Telegram-канале.

«Опять вылезло наружу уродливое лицо польской русофобии. Теперь под нож пущено участие нашего министра [иностранных дел] Сергея Лаврова в очередном СМИДе ОБСЕ, и это притом что Россия является одним из создателей этой международной организации», — говорится в его сообщении.

Он подчеркнул, что Варшава должна исполнять свои обязанности согласно принципам работы действующего председателя организации, а не действовать как надсмотрщик в зоне. Также сенатор назвал решение польских представителей нарушением установленных процедур.

Ранее представители МИД России заявили, что решение Варшавы отказать главе МИД России Сергею Лаврову принять участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в польском городе Лодзь является беспрецедентным и провокационным.

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Виктория Кондратьева
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