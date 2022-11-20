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18:48, 20 ноября 2022Мир

Маск заявил о подготовке к нападкам от Байдена

Илон Маск заявил, что готовится к нападкам от администрации Байдена и медиаконкурентов

Фото: Mike Blake / Reuters

Миллиардер и владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что готовится к нападкам и ответным мерам со стороны администрации президента США Джо Байдена и его союзников из числа медиаконкурентов соцсети. Об этом предприниматель заявил в одной из публикаций в Twitter.

«Это понятно, как день и ночь», — написал Маск в ответ на соответствующий вопрос Тома Фиттона об ответных мерах со стороны американских властей на разблокировку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа и подготовке к ним.

Ранее социальная сеть Twitter разблокировала аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Число подписчиков бывшего главы государства резко выросло. Оно уже превысило два миллиона, из которых 1,3 миллиона человек подписались на страницу политика в течение 40 минут.

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Виктория Кондратьева
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