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12:38, 20 ноября 2022Бывший СССР

Украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР из HIMARS

ВСУ обстреляли из американской РСЗО HIMARS город Кременная в ЛНР, погиб мирный житель

Фото: Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

Украинские войска обстреляли город в 8 часов утра: была выпущена одна ракета HIMARS. Отмечается, что погиб мирный житель 1993 года рождения.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Донецк, Красный Партизан и Ясиноватую, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров и семь 152-миллиметровых снарядов.

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Екатерина Власова
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