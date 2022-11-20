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15:05, 20 ноября 2022Бывший СССР

Вооруженный украинский военный пересек границу Белоруссии

Погранслужба Белоруссии: вооруженный человек пересек границу страны со стороны Украины

Украинский военнослужащий осуществил провокацию на границе с Белоруссией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Госпогранкомитета республики.

По информации ведомства, инцидент произошел около 16:00 по местному времени (совпадает с московским) в субботу, 19 ноября, на погранпереходе «Словечно» («Выступовичи» с украинской стороны).

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как вооруженный человек незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Белоруссии. Затем он осуществил фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу.

«Низкая дисциплина находящихся вблизи границы украинских сил территориальной обороны и иных военизированных формирований создает провокационные ситуации на границе, которые могут привести к вооруженному боестолкновению», — предупредили в Госпогранкомитете.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее также сообщалось, что белорусские пограничники нашли тело беженца около калитки у польского заграждения. Отмечается, что мужчина был без теплой верхней одежды. После осмотра тела была установлено, что его переместили из Польши в Белоруссию. У погибшего были с собой документы гражданина Ирака.

Варвара Кошечкина
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