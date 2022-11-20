Вооруженный украинский военный пересек границу Белоруссии
Украинский военнослужащий осуществил провокацию на границе с Белоруссией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Госпогранкомитета республики.
По информации ведомства, инцидент произошел около 16:00 по местному времени (совпадает с московским) в субботу, 19 ноября, на погранпереходе «Словечно» («Выступовичи» с украинской стороны).
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как вооруженный человек незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Белоруссии. Затем он осуществил фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу.
«Низкая дисциплина находящихся вблизи границы украинских сил территориальной обороны и иных военизированных формирований создает провокационные ситуации на границе, которые могут привести к вооруженному боестолкновению», — предупредили в Госпогранкомитете.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее также сообщалось, что белорусские пограничники нашли тело беженца около калитки у польского заграждения. Отмечается, что мужчина был без теплой верхней одежды. После осмотра тела была установлено, что его переместили из Польши в Белоруссию. У погибшего были с собой документы гражданина Ирака.