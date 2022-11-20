Погиб один из главных рекрутеров иностранных боевиков для Украины

На Украине погиб один из главных рекрутеров иностранных боевиков для Киева Бессон

В ходе боевых действий на Украине погиб 46-летний француз, один из основателей Украинского интернационального легиона Гастон Бессон. Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что мужчина был одним из главных рекрутеров иностранных боевиков для Киева. В его подразделении состояли в основном европейские неонацисты, а подчинялось оно полку «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

В молодости Бессон служил во французских десантных войсках и спецназе, был участником боевых действий в Хорватии, Боснии, Бирме, Лаосе, Суринаме. Кроме того, в ходе югославского конфликта он руководил подразделением из 500 бойцов, приехавших из Франции, Англии, Германии, Ирландии и Италии.

Ранее сообщалось, что гражданин США Трент Дэвис поехал воевать на Украину и был убит в первом же бою. Он стал как минимум десятым американцем, погибшим в сражении в зоне спецоперации с 24 февраля