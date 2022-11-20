Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:13, 20 ноября 2022Мир

Погиб один из главных рекрутеров иностранных боевиков для Украины

На Украине погиб один из главных рекрутеров иностранных боевиков для Киева Бессон

Фото: РИА Новости

В ходе боевых действий на Украине погиб 46-летний француз, один из основателей Украинского интернационального легиона Гастон Бессон. Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что мужчина был одним из главных рекрутеров иностранных боевиков для Киева. В его подразделении состояли в основном европейские неонацисты, а подчинялось оно полку «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

В молодости Бессон служил во французских десантных войсках и спецназе, был участником боевых действий в Хорватии, Боснии, Бирме, Лаосе, Суринаме. Кроме того, в ходе югославского конфликта он руководил подразделением из 500 бойцов, приехавших из Франции, Англии, Германии, Ирландии и Италии.

Ранее сообщалось, что гражданин США Трент Дэвис поехал воевать на Украину и был убит в первом же бою. Он стал как минимум десятым американцем, погибшим в сражении в зоне спецоперации с 24 февраля

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
New York Times подтвердила вину Киева в убийстве российских военнопленных
В Госдуме захотели сделать 31 декабря выходным для россиян
Минстрой России предложил строить дома с площадками для беспилотников
Стало известно о выселении россиян из отеля в Европе из-за национальности
Число погибших при пожаре на цветочном складе в центре Москвы опять выросло
Россиянин умер после приема БАДов
Бритни Спирс поделилась видео в откровенном наряде и вновь смутила фанатов
В Грузии проведут экспертизу на предмет отравления Саакашвили
Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных банков
Архитектор оценил важность единого стиля школьных зданий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.