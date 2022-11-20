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11:27, 20 ноября 2022Россия

В российском приюте заживо сгорели полсотни животных

Под Брянском в приюте для животных из-за поджога заживо сгорели 50 кошек и две собаки

Фото: Shutterstock

В Брянской области неизвестные подожгли приют для животных. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в субботу, 19 ноября, в российском дачном поселке у деревни Глаженка загорелся приют. В результате пожара заживо сгорели пятьдесят кошек и две собаки, одна из которых была щенком. Питомцы не смогли выбраться из вольеров и спастись от пламени. Собакам, которые гуляли на улице, удалось выжить.

Волонтеры рассказали, что приют открыл местный житель: он помогал животным в своем доме. При этом неоднократно мужчине поступали угрозы. Сельчане уверены, что дом подожгли, так как ни проводки, ни горючих материалов на месте, где огонь начал распространяться, не было.

Полицейские начали проводить проверку по факту произошедшего, уточняет РИА Новости.

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Екатерина Власова
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