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20:29, 20 ноября 2022Мир

В Конгрессе США появится комитет по противодействию Китаю

Fox News: в палате представителей США появится комитет по противодействию Китаю

Фото: J. David Ake / Reuters

Лидер республиканцев в палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти в интервью Fox News заявил, что после своего назначения на пост спикера палаты намерен создать комитет по противодействию Пекину.

По словам Маккарти, когда он станет спикером, то создаст «избранный комитет» по Китаю, так как Пекин занимает первое место в списке стран, когда речь идет о краже интеллектуальной собственности.

«Мы положим этому конец и больше не позволим администрации сидеть в стороне и позволять Китаю делать то, что они делают по отношению к Америке», — подчеркнул он.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Вашингтон предостерегает другие страны от наращивания военного сотрудничества с Китаем. Кол выступил с такой же оценкой в отношении России.

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Варвара Кошечкина
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