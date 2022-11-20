Российская путешественница раскрыла главные отличия русских женщин от китайских

Путешественница и блогер «Яндекс.Дзен» Ершова удивилась отношению китайцев к готовке

Российская путешественница и блогер Марина Ершова побывала в гостях у китайской семьи в Малайзии и раскрыла главные отличия русских женщин от азиатских. Своим мнением она поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации отметила, что российские хозяйки в основном готовят на несколько дней вперед. Таким образом они хотят избавить себя от дополнительных хлопот. «Легче всего сварить большую кастрюлю супа на три-четыре дня и забыть о готовке как о страшном сне», — добавила она.

Путешественница была удивлена, что у китайских хозяек отношение к готовке совершенно другое. По ее словам, меню в азиатских домах меняется каждый день. Для китаянок готовка вовсе не рутина, а дань культуре и традициям. «Китайцы так приучены, они обожают разнообразие на столе и вкладывают душу в процесс готовки», — пояснила девушка.

Именно поэтому блюда у них получаются «вкусными, яркими и разнообразными», считает Ершова. Более того, россиянке рассказали, что навыки приготовления блюд и рецепты передаются в китайских семьях из поколения в поколение.

По словам путешественницы, еще одно важное отличие малайцев и китайцев от россиян состоит в том, что азиаты никогда не едят вчерашнюю пищу. «Все, что не съели сейчас за столом, летит в мусорку, — подчеркнула туристка. — Такие обычаи, которых придерживаются даже самые бедные жители страны. Сегодня новый день, а значит, свежая пища».

Ранее в ноябре отдохнувшая на Бали российская путешественница рассказала об истинном отношении местных жителей к русским. По словам туристки, индонезийцы постоянно пытаются нажиться на россиянах.