Посла Великобритании вызвали в МИД Ирана из-за нападения на посольство в Лондоне

Иранские власти заявили протест послу Великобритании в Тегеране Саймону Шерклиффу в связи с нападением на здание посольства Ирана в Лондоне. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

В сообщении не уточняется, когда именно произошло нападение. Шерклифф пообещал доложить о сложившейся ситуации в Лондон и выразил надежду, что в будущем подобные проблемы не будут возникать.

Согласно заявлению МИД, после нападения группы боевиков на здание посольства Ирана в Лондоне и проявления неуважения к священному флагу Исламской Республики Иран посол Великобритании в Тегеране был вызван сегодня в здание министерства иностранных дел из сообщения Tasnim

Иранское агентство MEHR отмечает, что за прошедшие два месяца британского посла четыре раза вызывали в МИД Ирана. Шерклифф был назначен послом Великобритании в Тегеране в августе 2021 года.

Ранее глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум заявил, что Тегеран планировал похитить оппозиционеров, проживающих в Великобритании. По его словам, спецслужбы Ирана предприняли не менее 10 попыток выкрасть или даже убить критиков иранских властей.