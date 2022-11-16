Глава MI5 заявил о попытках Ирана похитить проживающих в Британии оппозиционеров

Глава MI5 Маккаллум: Иран пытался похитить проживающих в Британии оппозиционеров

Глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум заявил, что Тегеран планировал похитить оппозиционеров, проживающих в Великобритании. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает Reuters.

По его словам, спецслужбы Ирана предприняли не менее 10 попыток выкрасть или даже убить критиков иранских властей. Маккаллум уточнил, что в качестве врагов режима Тегеран рассматривал как британцев, так и проживающих в Соединенном Королевстве лиц.

Глава MI5 предупредил, что подобные действия несут угрозу Лондону.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил региональную политику Ирана и призвал уважать задержанных в стране граждан Франции. Он подчеркнул, что «захват заложников», среди которых есть и французы, так же недопустим, как и региональная политика Ирана на Ближнем Востоке. Президент Франции назвал чрезвычайно агрессивными действия иранских военных в Ираке.