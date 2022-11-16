Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:40, 16 ноября 2022Мир

Макрон призвал Иран успокоиться и уважать французов

Президент Макрон призвал Иран уважать задержанных в стране граждан Франции

Фото: Mohammed Badra/Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил региональную политику Ирана и призвал уважать задержанных в стране граждан Франции. Его слова приводит Reuters.

«Я призываю Иран вернуться к спокойствию и духу сотрудничества. Я призываю его уважать региональную стабильность, а также граждан Франции», — сказал Макрон на саммите G20 в Индонезии.

Он добавил, что «захват заложников», среди которых есть и французы, так же недопустим, как и региональная политика Ирана на Ближнем Востоке. Президент Франции назвал чрезвычайно агрессивными действия иранских военных в Ираке.

Материалы по теме:
«Делай, что хочешь, мне не страшно» В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
«Делай, что хочешь, мне не страшно»В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
19 октября 2022
Биткоин, нефть и атомная бомба. Иран уже 40 лет живет под санкциями. Почему они не остановили иранскую ядерную программу?
Биткоин, нефть и атомная бомба.Иран уже 40 лет живет под санкциями. Почему они не остановили иранскую ядерную программу?
3 июня 2022

14 ноября силы Корпуса стражей исламской революции Ирана нанесли удар по позициям курдских формирований на территории Северного Ирака.

Ранее сообщалось, что в Иране осудили тысячу протестующих в ответ на призыв иранских депутатов о «возмездии». В стране проходят массовые протесты в связи со смертью Махсы Амини, которая скончалась после того, как полиция задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Появились подробности задержания замглавы Херсонской области
VK проведет уроки для российских школьников
Создан превращающий тепло в полезную энергию «демон Максвелла»
Россияне обогнали всех иностранцев в покупке жилья на популярном курорте
Украина призвала провести совместное расследование инцидента в Польше
Горящую крышу российской жилой многоэтажки показали на видео
Пашинян анонсировал изменение армии Армении
В Белоруссии уличили Польшу в подготовке к наступательной войне
Авербух оценил отстранение российских фигуристов от международных турниров
Источник сообщил о задержании замглавы Херсонской области Губаревой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.