Макрон призвал Иран успокоиться и уважать французов

Президент Макрон призвал Иран уважать задержанных в стране граждан Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил региональную политику Ирана и призвал уважать задержанных в стране граждан Франции. Его слова приводит Reuters.

«Я призываю Иран вернуться к спокойствию и духу сотрудничества. Я призываю его уважать региональную стабильность, а также граждан Франции», — сказал Макрон на саммите G20 в Индонезии.

Он добавил, что «захват заложников», среди которых есть и французы, так же недопустим, как и региональная политика Ирана на Ближнем Востоке. Президент Франции назвал чрезвычайно агрессивными действия иранских военных в Ираке.

14 ноября силы Корпуса стражей исламской революции Ирана нанесли удар по позициям курдских формирований на территории Северного Ирака.

Ранее сообщалось, что в Иране осудили тысячу протестующих в ответ на призыв иранских депутатов о «возмездии». В стране проходят массовые протесты в связи со смертью Махсы Амини, которая скончалась после того, как полиция задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.