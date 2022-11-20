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19:46, 20 ноября 2022Мир

Во Франции рассказали о поиске путей решения украинского конфликта

Министр обороны Франции Лекорню рассказал о поиске путей решения конфликта на Украине

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Journal du Dimanche рассказал, что Париж вместе с партнерами изучают возможные варианты политического решения украинского конфликта.

На вопрос журналистов газеты о том, как он относится к заявлениям Вашингтона о невозможности Киева добиться возвращения ряда территорий военным путем, глава оборонного ведомства подчеркнул, что страна с партнерами обдумывает все возможные политические выходы из данной ситуации.

«Ни один конфликт не заканчивается без политического и дипломатического решения», — заявил политик, добавив, что президент Франции Эммануэль Макрон «часами дискутировал» со всеми сторонами конфликта, однако только Украине предстоит решить, какие условия и сроки для переговоров для нее приемлемы.

Также в интервью изданию Лекорню рассказал, что получает вопросы от сомневающихся граждан по поводу разумности поставок оружия Украине. По его словам, тема военной помощи Киеву является центральной.

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Варвара Кошечкина
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