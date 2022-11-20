Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:53, 20 ноября 2022Мир

В Польше раскрыли условие для вторжения на Украину

Gazeta Wyborcza: при ослаблении Киева США заставят Польшу отправить войска на Украину

Фото: Pixabay

В случае дальнейшего ослабления Киева США могут заставить Польшу отправить войска на Украину. Такое условие назвал политолог Лешек Сыкульский, передает Gazeta Wyborcza.

«Спросите себя, хотим ли мы этого, готовы ли мы сегодня вступить в войну», — говорится в публикации.

Как считает ученый, Польша уже начала подготовку к участию в боевых действиях на Востоке. Об этом говорят принятые в стране законодательные акты, пояснил он.

Он напомнил, что недавно вступил в силу закон «О защите Отечества». «Этот закон восстанавливает срочную военную службу, и, конечно, теоретически, вводит обязательную военную службу для женщин. Видно, кому-то очень сильно нужно пушечное мясо», — пояснил Сыкульский.

Ранее политолог Станислав Бышок заявил, что отношения Украины и Польши после падения ракет в районе польского села могут измениться только в лучшую сторону. «Те, кто считал, что Украину нужно поддерживать, интерпретируют этот инцидент в контексте, что надо поставлять более современную технику. А те, кто говорит, что этого делать не нужно и что это подливает масло в огонь, будут продолжать настаивать на этом», — отметил эксперт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Правительство Украины объявило о начале эвакуации жителей Херсона
Ряду россиян напомнили о праве получить 16 тысяч рублей
Трамп отказался возвращаться в Twitter
Россиянам предложили за деньги установить недоступные для скачивания приложения
Популярные в СССР магнитофоны сравнили по качеству с автоматом Калашникова
США и Канада собрались модернизировать совместную систему ПВО
Американский полковник рассказал о потерях ВСУ
В Польше раскрыли условие для вторжения на Украину
В России проверят информацию о махинациях по разорению кубанских аграриев
Аналитик призвала купить ряд продуктов до Нового года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.