В Польше раскрыли условие для вторжения на Украину

Gazeta Wyborcza: при ослаблении Киева США заставят Польшу отправить войска на Украину

В случае дальнейшего ослабления Киева США могут заставить Польшу отправить войска на Украину. Такое условие назвал политолог Лешек Сыкульский, передает Gazeta Wyborcza.

«Спросите себя, хотим ли мы этого, готовы ли мы сегодня вступить в войну», — говорится в публикации.

Как считает ученый, Польша уже начала подготовку к участию в боевых действиях на Востоке. Об этом говорят принятые в стране законодательные акты, пояснил он.

Он напомнил, что недавно вступил в силу закон «О защите Отечества». «Этот закон восстанавливает срочную военную службу, и, конечно, теоретически, вводит обязательную военную службу для женщин. Видно, кому-то очень сильно нужно пушечное мясо», — пояснил Сыкульский.

Ранее политолог Станислав Бышок заявил, что отношения Украины и Польши после падения ракет в районе польского села могут измениться только в лучшую сторону. «Те, кто считал, что Украину нужно поддерживать, интерпретируют этот инцидент в контексте, что надо поставлять более современную технику. А те, кто говорит, что этого делать не нужно и что это подливает масло в огонь, будут продолжать настаивать на этом», — отметил эксперт.