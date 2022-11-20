Институт РАН сообщил, что Ключевская сопка начала выбрасывать вулканические бомбы

Самый высокий в Евразии действующий вулкан Ключевская сопка начал выбрасывать вулканические бомбы, об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает РИА Новости.

Специалисты отметили, что извержение началось в вершинном кратере после того, как ночью у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7. После этого в кратере появилось свечение, ожидаются лавовые потоки и усиление активности.

«Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до 10 взрывов в час. Из-за значительной глубины кратера Ключевского — порядка 200 метров — только отдельные из них видны над кромкой. Остальные отмечаются по свечению над кратером», — пояснили в Институте вулканологии и сейсмологии.

Ученые указали, что обычно извержения длятся от нескольких недель до нескольких месяцев, последнее началось в октябре 2020 года и продлилось до 8 февраля 2021 года.

В начале ноября вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил два столба пепла, один из которых достиг высоты пять тысяч метров над уровнем моря.

