Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:42, 20 ноября 2022Россия

Ключевская сопка начала выбрасывать вулканические бомбы

Институт РАН сообщил, что Ключевская сопка начала выбрасывать вулканические бомбы
Ключевская сопка

Ключевская сопка. Фото: Alexandr Arkhipov/ Globallookpress.com

Самый высокий в Евразии действующий вулкан Ключевская сопка начал выбрасывать вулканические бомбы, об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает РИА Новости.

Специалисты отметили, что извержение началось в вершинном кратере после того, как ночью у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7. После этого в кратере появилось свечение, ожидаются лавовые потоки и усиление активности.

«Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до 10 взрывов в час. Из-за значительной глубины кратера Ключевского — порядка 200 метров — только отдельные из них видны над кромкой. Остальные отмечаются по свечению над кратером», — пояснили в Институте вулканологии и сейсмологии.

Ученые указали, что обычно извержения длятся от нескольких недель до нескольких месяцев, последнее началось в октябре 2020 года и продлилось до 8 февраля 2021 года.

В начале ноября вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил два столба пепла, один из которых достиг высоты пять тысяч метров над уровнем моря.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Названы условия отправки польских военных на помощь Украине
Вулкан Шивелуч на Камчатке приготовился к мощному извержению
Ключевская сопка начала выбрасывать вулканические бомбы
В ДНР рассказали о тенденции к стандартизации топлива в армии
В Казахстане оценили явку на президентских выборах
ЛОР-врач рекомендовала простой способ лечения больного горла
В США рассказали о манипуляциях Зеленского над Вашингтоном
В России оценили решение ЮНЕСКО взять под защиту украинский борщ
Россиянам дали советы по продлению работы смартфона на морозе
Twitter разблокировал аккаунт Трампа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.