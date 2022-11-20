На Украине рассказали об остановивших наступление ВСУ элитных солдатах России

WP: элитные российские солдаты помешали ВСУ провести наступление в районе Сватово

Военнослужащий 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с The Washington Post рассказал о причинах, помешавших украинской армии провести наступление в районе Сватово Луганской народной республики (ЛНР).

По словам собеседника издания, среди российских войск есть группы специального назначения. В них входят элитные солдаты, владеющие навыками управления разведывательными беспилотниками, которые за короткое время способны определить позиции украинских войск.

Отмечается, что, после того как Россия вывела войска из Херсона, украинская армия не может прорвать укрепленные линии российской обороны, так как у них нет очевидно слабых мест.

Ранее в сети опубликовали кадры провального наступления ВСУ на сватовском направлении. На видеоролике запечатлено уничтожение бронегруппы украинских военных, которые предприняли попытку прорыва сватово-кременного оборонительного рубежа.