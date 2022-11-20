Опубликовано видео уничтожения бронегруппы ВСУ, пытавшейся наступать в районе Сватово

Провальное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском направлении появилось на видео. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

На видеоролике запечатлено уничтожение бронегруппы украинских военных, которые предприняли попытку прорыва сватово-кременного оборонительного рубежа. Уточняется, что артиллерийским огнем противник был разбит.

Ранее Минобороны докладывало, что Воздушно-космические силы России сорвали попытки украинской армии атаковать на купянском направлении. Тогда удалось уничтожить свыше 80 бойцов ВСУ, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходные артиллерийские установки.

До этого российское ведомство показало кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ ударным беспилотным летательным аппаратом.