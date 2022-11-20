Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:08, 20 ноября 2022Россия

Появилось видео провального наступления ВСУ на сватовском направлении

Опубликовано видео уничтожения бронегруппы ВСУ, пытавшейся наступать в районе Сватово

Провальное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском направлении появилось на видео. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

На видеоролике запечатлено уничтожение бронегруппы украинских военных, которые предприняли попытку прорыва сватово-кременного оборонительного рубежа. Уточняется, что артиллерийским огнем противник был разбит.

Ранее Минобороны докладывало, что Воздушно-космические силы России сорвали попытки украинской армии атаковать на купянском направлении. Тогда удалось уничтожить свыше 80 бойцов ВСУ, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходные артиллерийские установки.

До этого российское ведомство показало кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ ударным беспилотным летательным аппаратом.

Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на угрозы Киева по возвращению Крыма
Вооруженный украинский военный пересек границу Белоруссии
На Украине предсказали масштабные российские атаки весной
Британцев взбесил внешний вид Зеленского на встрече с Сунаком
Назван стартовый состав сборной России на матч с Узбекистаном
Мужчина убил посетителя кафе в центре Москвы
В Грузии опровергли информацию о возможном отравлении Саакашвили
Власти Белгородской области сообщили еще об одном пострадавшем при обстреле ВСУ
Назван возраст наибольшей уязвимости детей к болезням
Стало известно о подготовке Германии на случай войны с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.