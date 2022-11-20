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16:08, 20 ноября 2022Россия

Военкор порассуждал о будущем главнокомандующего ВСУ Залужного

Военкор Сладков: офис Зеленского мешает Западу рассматривать Залужного в качестве замены

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военный корреспондент Александр Сладков порассуждал о будущем главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Судя по кровавым историям, организуемыми напоказ, — обстрелы Донецка и убийства российских пленных, офис президента Украины "профилактирует" его возможные договоренности с Россией, мажет в крови», — считает журналист.

Сладков предположил, что Киев таким образом заодно старается помешать Западу рассматривать Залужного в качестве возможной замены действующего украинскому президента Владимира Зеленского.

19 ноября Financial Times написало, что Зеленский попросил Залужного снизить уровень публичности. Издание указало на результаты социологических опросов, согласно которым на Украине растет популярность военного. Как пишет газета, Залужного попросили перестать продвигать свой публичный образ.

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Варвара Кошечкина
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