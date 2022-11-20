Военкор порассуждал о будущем главнокомандующего ВСУ Залужного

Военкор Сладков: офис Зеленского мешает Западу рассматривать Залужного в качестве замены

Военный корреспондент Александр Сладков порассуждал о будущем главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Судя по кровавым историям, организуемыми напоказ, — обстрелы Донецка и убийства российских пленных, офис президента Украины "профилактирует" его возможные договоренности с Россией, мажет в крови», — считает журналист.

Сладков предположил, что Киев таким образом заодно старается помешать Западу рассматривать Залужного в качестве возможной замены действующего украинскому президента Владимира Зеленского.

19 ноября Financial Times написало, что Зеленский попросил Залужного снизить уровень публичности. Издание указало на результаты социологических опросов, согласно которым на Украине растет популярность военного. Как пишет газета, Залужного попросили перестать продвигать свой публичный образ.