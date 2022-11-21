Индия решила запастись российской нефтью

Bloomberg: индийские НПЗ захотели запастись нефтью из России до вступления в силу санкций

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) хотят нарастить поставки российской нефти перед вступлением в силу новых санкций через несколько недель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации собеседников агентства, как минимум четыре зарубежные компании ищут производителей топлива из России с поставками в период с 5 декабря по 19 января. Эти даты совпадают с установленным сроком льготного периода на закупки для компаний США и Великобритании. Мера была введена с целью реализовать партии, отгруженные до начала действия санкций. При этом Евросоюз об аналогичном решении пока не сообщал.

Агентство отмечает, что о решении Индии запастисть российским топливом, не попав под санкции, также свидетельствуют два загруженных сырой нефтью российского сорта Urals нефтеналивных танкера Suezmax, в настоящий момент направляющихся в Индию. Танкеры такого типа считаются одними из самых больших, они способны с полной загрузкой проходить через Суэцкий канал. Два индийских судна прибудут в страну после 5 декабря, согласно оценкам аналитической компании Vortexa.

Индия является одним из важнейших импортеров нефти для России, особенно после того, как большая часть других покупателей отказались от поставок из-за начала военных действий на Украине. Страна закупает разные сорта нефти: как марки Urals, так и марки сибирской нефти ESPO (ВСТО) и дальневосточного сорта Sokol. Россия по итогам октября стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию с результатом в 946 тысяч баррелей в сутки. Это направление позволило компенсировать сокращение поставок в Европу. В то же время в США уверены, что сохранить объемы экспорта без снижения цен России будет сложно.

Санкции Евросоюза, к которым присоединилась Великобритания, помимо эмбарго на нефть с поставками по морю, предусматривают запрет на страховку и финансирование судов для перевозки российского сырья за исключением случаев, когда стоимость поставок ниже определенного уровня. Потолок цен пока не согласован.

