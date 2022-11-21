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16:45, 21 ноября 2022Ценности

Жених Меган Фокс стал объектом насмешек в сети из-за колючего костюма

Рэпер Machine Gun Kelly появился на премии AMAs в костюме с шипами бренда Dolce & Gabbana

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер) стал объектом насмешек в сети из-за колючего наряда. Соотвествующие снимки и комментарии приводит издание Page Six.

Жених актрисы Меган Фокс появился на красной ковровой дорожке музыкальной премии American Music Awards (AMAs), которая прошла в Лос-Анджелесе. Для мероприятия знаменитость выбрал фиолетовый костюм люксового бренда Dolce & Gabbana, украшенный шипами.

В свою очередь, пользователи платформы Twitter подвергли критике образ певца. Так, юзер с никнеймом @unfunkyyuufo поинтересовался, почему артист надел костюм морского ежа. В свою очередь, пользовательница сети с именем @chaeDNI сравнила образ Келли с изображением вируса COVID-19, подушкой для иголок, а также с енотом по имени Ракета из киновселенной «Стражи Галактики».

Ранее Machine Gun Kelly нарядился в священника в честь Хеллоуина и подвергся критике в сети. Так, рэпер надел черную мантию, на которую нанесены изображения красных крестов, и различные украшения. Возлюбленная музыканта Меган Фокс, в свою очередь, позировала перед фотографом в нижнем белье из латекса, чулках в сетку и ботфортах. На размещенных кадрах певец держит поводок, прикрепленный к чокеру телезвезды.

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Мария Винар
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