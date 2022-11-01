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17:39, 1 ноября 2022Ценности

Костюм жениха Меган Фокс оскорбил христиан

Рэпер Machine Gun Kelly нарядился в священника и подвергся критике в сети

Фото: @machinegunkelly

Американский рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер) нарядился в священника в честь Хеллоуина и подвергся критике в сети. Соответсвующие снимки и комментарии появились в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Жених актрисы Меган Фокс предстал в образе священника, надев черную мантию, на которую нанесены изображения красных крестов, и различные украшения. Возлюбленная музыканта, в свою очередь, позировала перед фотографом в нижнем белье из латекса, чулках в сетку и ботфортах. На размещенных кадрах певец держит поводок, прикрепленный к чокеру телезвезды.

Подписчики не оценили внешний вид пары, о чем принялись высказываться под публикацией, которая набрала более трех миллионов лайков. В частности, поклонники увидели в нарядах знаменитостей оскорбление христиан. «Почему христианство публично унижают и все смеются?», «Явное оскорбление религии», «Что это вообще такое?», «Ужасные костюмы», — высказывались фанаты.

В феврале нью-йоркский люксовый бренд Proenza Schouler обвинили в оскорблении гавайского народа из-за дизайна нового аксессуара. Речь идет о гавайской лее красно-рыжего цвета стоимостью 1490 долларов (91,6 тысячи рублей), которую марка представила на показе весенне-летней коллекции в сентябре 2021 года.

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Майя Пономаренко
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