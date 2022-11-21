Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:57, 21 ноября 2022Культура

Ева Мендес намекнула на заключение брака с Райаном Гослингом

Актриса Ева Мендес намекнула на заключение брака с Райаном Гослингом

Фото: Gus Ruelas / Reuters

Американская актриса Ева Мендес назвала своего возлюбленного Райана Гослинга мужем, намекнув тем самым на заключение брака с артистом. Об этом пишет PageSix.

Во время выступления в австралийском шоу Today Мендес назвала Гослинга, с которым актриса состоит в отношениях уже 11 лет, супругом. «Здесь [в Австралии] все такие гостеприимные, мой муж Райан тоже здесь, и мы отлично проводим время», — заявила артистка.

Фанаты и ранее подозревали актеров в том, что они сыграли тайную свадьбу. Слухи о браке появились после того, как у Мендес на запястье заметили татуировку с надписью de Gosling. В латиноамериканской культуре с помощью частицы de присоединяется вторая фамилия, взятая у супруга.

Представители Мендес и Гослинга пока не давали своих комментариев о статусе отношений между звездами.

Мендес и Гослинг познакомились в 2011 году на съемках фильма «Место под соснами» и спустя некоторое время начали встречаться. Артисты воспитывают двух дочерей — восьмилетнюю Эсмеральду и шестилетнюю Амаду.

Ранее Ева Мендес отреагировала на слухи о завершении карьеры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Стали известны детали убийства инспектора ГИБДД в центре Грозного
Россиянам объяснили отсутствие мебели в ипотечных квартирах
Найден способ следить за пользователями iPhone
Минобороны показало ночные стрельбы мобилизованных россиян
Лавров заявил об ослабшем перед «нацистским вирусом» иммунитете Европы
Путин подписал закон о едином пособии для семей с детьми
Госдума анонсировала рассмотрение заявления по расстрелу российских пленных
Ева Мендес намекнула на заключение брака с Райаном Гослингом
Сербия заявила о готовности принять все меры для защиты сербов в Косово
Телеведущая Лера Кудрявцева стала жертвой мошенников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.