Актриса Ева Мендес намекнула на заключение брака с Райаном Гослингом

Американская актриса Ева Мендес назвала своего возлюбленного Райана Гослинга мужем, намекнув тем самым на заключение брака с артистом. Об этом пишет PageSix.

Во время выступления в австралийском шоу Today Мендес назвала Гослинга, с которым актриса состоит в отношениях уже 11 лет, супругом. «Здесь [в Австралии] все такие гостеприимные, мой муж Райан тоже здесь, и мы отлично проводим время», — заявила артистка.

Фанаты и ранее подозревали актеров в том, что они сыграли тайную свадьбу. Слухи о браке появились после того, как у Мендес на запястье заметили татуировку с надписью de Gosling. В латиноамериканской культуре с помощью частицы de присоединяется вторая фамилия, взятая у супруга.

Представители Мендес и Гослинга пока не давали своих комментариев о статусе отношений между звездами.

Мендес и Гослинг познакомились в 2011 году на съемках фильма «Место под соснами» и спустя некоторое время начали встречаться. Артисты воспитывают двух дочерей — восьмилетнюю Эсмеральду и шестилетнюю Амаду.

Ранее Ева Мендес отреагировала на слухи о завершении карьеры.

