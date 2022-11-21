В Нью-Йорке объявили режим ЧС

Президент США Байден объявил режим ЧС в штате Нью-Йорк из-за снегопада

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в штате Нью-Йорк из-за сильного снегопада. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает The Washington Times.

По информации издания, глава государства распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей по ликвидации последствий сильной бури и метели. «В частности, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям уполномочено выявлять, мобилизовывать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий чрезвычайной ситуации», — уточнили в Белом доме.

20 ноября власти США сообщили, что три человека погибли вследствие рекордных снегопадов. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул рассказала, что за час в некоторых районах выпало 1,82 метра осадков. «Мы полагаем, что со снегопадом такого масштаба мы войдем в историю», — заявила она.