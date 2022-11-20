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01:33, 20 ноября 2022Мир

В США три человека погибли из-за рекордных снегопадов

В США три человека погибли из-за выпадения рекордного количества снега

Фото: Pixabay

Власти США сообщили, что три человека погибли вследствие рекордных снегопадов. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул рассказала, что за час в некоторых районах выпало 1,82 метра осадков, передает РИА Новости.

«Мы полагаем, что со снегопадом такого масштаба мы войдем в историю», — заявила она.

Уточняется, что два человека скончались от сердечных приступов, произошедших при уборке снега, а третий погиб из-за того, что его снегоуборочная машина перевернулась.

Ранее климатическая служба Copernicus предрекла, что будущей зимой Европа может столкнуться с аномальным теплом — температура превысит исторические значения. По данным ученых, температуры выше среднего будут зафиксированы в прибрежных районах Балтийского, Средиземного и Северного морей. С вероятностью 50-60 процентов зима будет теплой в Великобритании, Центральной и Южной Европе. Во Франции и Германии выпадет гораздо меньше осадков, чем обычно.

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Марина Совина
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