Звезда 1990-х обиделась на звание символа сексуальной революции в России

Певица Маша Распутина обиделась на российского дизайнера, назвавшего ее секс-символом

Певица Маша Распутина обиделась на звание символа сексуальной революции в России, которым ее наградил дизайнер одежды Джемал Махмудов. Инцидент произошел во время съемок YouTube-шоу Doctor Style.

Российский дизайнер разбирал гардероб звезды 1990-х и попытался похвалить дерзкие наряды, в которых она выходила на сцену. По его словам, певица в те годы «зажигала» так, что устроила настоящий переворот на постсоветской эстраде. Однако Распутина обиделась на назвавшего ее оторвой Махмудова и в ответ резко отчитала его.

«Я никого секса не показывала. Ты неумный человек, если этого не увидел. Секс-символом меня сделали бумагомараки. Я классная, серьезная певица, которая может петь и драму, и гениальные произведения, и озорные песни. Я просто одевалась так, что мне идет», — возмутилась она.

Артистка сравнила свои сценические наряды с костюмами фигуристок. По ее словам, открытое тело не равнозначно провокации или демонстрации секса. Она добавила, что никогда не выглядела безвкусно, а в шоу-бизнесе есть певицы, которые даже в длинных платьях смотрятся вульгарно.

Ранее сообщалось, что Машу Распутину обокрали во время шопинга в Турции. Инцидент произошел в одном из элитных магазинов. Когда звезда эстрады примеряла вещи, ее сумка стояла на столике в зале, откуда ее и унесли злоумышленники.