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19:57, 21 ноября 2022Мир

В ЕС признали лживыми обещания принять Украину в организацию

Премьер Португалии Кошта: ЕС не может выполнить обещания по приему Украины в состав

Фото: Henrique Casinhas / Globallookpress.com

Евросоюз не имеет возможности и не может выполнить обещания по тому, чтобы принять Украину в состав организации. Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта в эфире CNN Portugal.

«Этот кризис выдвинул на первый план вопрос расширения [ЕС], и особенно драматично этот вопрос стоит в отношении Украины, а также в отношении многочисленных обещаний, которые на протяжении многих лет давал Евросоюз, тем самым порождая надежду, особенно в странах Западных Балкан. Будем откровенны, в условиях существующего институционального и бюджетного устройства, ЕС не в состоянии оправдать ожидания», — признал Кошта.

Он отметил, что в ЕС не существует критериев для определения способности приема новых членов в состав организации.

Ранее замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев рассчитывает на расширение финансирования со стороны Брюсселя в 2023 году. «Ожидаем расширения Европейским союзом финансовой помощи для Украины и рассчитываем на поддержку вами выделения макрофинансовой помощи объемом 18 миллионов евро на 2023 год», — заявил он.

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Виктория Кондратьева
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