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01:36, 22 ноября 2022Силовые структуры

С сына Астахова взыскали 74,5 миллиона рублей по делу о мошенничестве

Суд Саратова взыскал с сына экс-омбудсмена Астахова 74,5 млн руб. по делу о мошенничестве

Фото: pixabay.com

Фрунзенский районный суд Саратова взыскал с сына известного адвоката, бывшего детского омбудсмена России Павла Астахова Антона около 74,5 миллиона рублей в качестве возмещения вреда потерпевшему по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее Антона Астахова признали виновным в афере с кредитами саратовского НВКбанка с ущербом в 75 миллионов рублей. Вину в содеянном он не признал. Бизнесмена взяли под стражу в зале суда. Суд приговорил его к трем с половиной годам колонии.

По версии следствия, Антон Астахов и его деловой партнер Дмитрий Аресьев незаконным путем установили контроль над одним предприятием, затем оформили на него кредиты и провели ряд фиктивных сделок. Партнер Астахова-младшего уехал из России. В настоящее время он находится в розыске.

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Марина Совина
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