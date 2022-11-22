У девятимесячной девочки началась менструация из-за редкого отклонения

The Mirror: мать обнаружила менструацию у девятимесячной дочери

Жительница австралийского города Сидней обнаружила менструацию у девятимесячной дочери и выяснила, что у нее редкое отклонение — преждевременное половое созревание. Об этом сообщает The Mirror.

У Берди Реган, которой сейчас почти три года, диагностировали преждевременное половое созревание, когда она еще не умела ходить и говорить. Мать девочки Сара Реган рассказала, что однажды обнаружила кровь на подгузнике дочери. Женщина испугалась, что у ребенка почечная инфекция, и срочно обратилась к врачу. Специалист провел ультразвуковое исследование, тесты на гормоны и рентген запястья ребенка. Оказалось, что кости девочки опережают развитие на полтора года, а кровотечение означало, что у нее началась первая менструация.

Реган рассказала, что раньше даже не слышала о преждевременном половом созревании. «Трудно сказать, есть ли у нее другие признаки менструации, вроде изменения настроения и болей, так как она еще слишком мала. У нее нет волос на лобке и не растет грудь, как это бывает у некоторых других детей с ее диагнозом», — пояснила мать.

Женщине пришлось объяснять сотрудницам детского сада состояние ребенка, чтобы они не пугались, когда найдут кровь на белье девочки. «Мне не нравится, что все время приходится кому-то это объяснять. Когда она пойдет в начальную школу, мне придется объяснять учителям, но людям важно знать об этом», — пояснила она. Мать девочки опасается, что кровь на одежде ребенка заставит людей нервничать и приведет к не самым приятным недоразумениям.

«Сын погуглил, кто родил ребенка раньше всего. Оказалось, это была пятилетняя девочка, которая пережила насилие. Значит, Берди побила рекорд самого раннего возраста, в котором человек может иметь ребенка. Но это ужасно. Страшно думать об этом», — сказала Реган.

Если преждевременное созревание девочки пойдет еще быстрее, ей, возможно, придется делать инъекции гормонов, чтобы замедлить развитие. Мать водит ребенка на осмотр к доктору каждые полгода. «Я надеюсь, это не повлияет на ее внешность и рост. Я просто хочу, чтобы у нее было нормальное детство», — подытожила австралийка.

Ранее сообщалось, что девочка из китайской провинции Шаньдун стала одной из самых молодых пациенток, переживших рак груди. Девочку успешно прооперировали и удалили опухоль, сохранив молочную железу.