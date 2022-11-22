Россия отправила в Китай рекордный объем золота

РБК: импорт золота из России в Китай рекордно увеличился

Импорт золота из России в Китай в натуральном выражении рекордно увеличился. Как сообщает РБК, российские компании удвоили отгрузки в октябре до 2,16 тонны, или 124,6 миллиона долларов.

Как отмечает издание, поставка стала самой объемной по крайней мере с 2016 года. Речь идет о необработанном или полуобработанном металле. Переработка ряда упорных золотосодержащих руд нерентабельна на территории России. При этом Москва пока остается относительно мелким поставщиком для китайского рынка. Для сравнения, за тот же период Швейцария отправила в Китай золота на 26,5 миллиарда долларов, Канада — на 9,7 миллиарда, а ЮАР — на 7,7 миллиарда.

Как рассказал председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба, поставки на китайский рынок из Росси выросли потому, что там действовали карантинные ограничения, а у российских поставщиков накопились запасы на складах.

По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в третьем квартале 2022 года центральные банки разных стран приобрели почти 400 тонн золота, что более чем в четыре раза больше, чем в прошлом году (91 тонна). Таким образом регуляторы диверсифицировали валютные резервы в условиях нестабильной ситуации на рынках.