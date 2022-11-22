Президент Кубы назвал несправедливыми санкции против России

Президент Кубы Диас-Канель назвал санкции против России несправедливыми и односторонними

Санкции, введенные странами Запада против России, носят односторонний характер. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, его слова передает ТАСС.

Глава государства назвал рестрикции против Москвы несправедливыми. «Для нас этот визит [в Москву] имеет глубокое значение. Мы проводим его, когда обе страны, и Россия, и Куба, подвержены несправедливым односторонним санкциям», — высказался он.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Диас-Канель обсудят военно-техническое сотрудничество. Он добавил, что российско-кубинские отношения имеют очень хороший задел в настоящем и очень хорошие перспективы на будущее.