Российского врача признали виновной в смерти «краснодарского каннибала»

В Ростове врача признали виновной в смерти «краснодарского каннибала» в тюремной больнице

В Ростове-на-Дону Лусине Григорян, эндокринологa тюремной Межобластной туберкулезной больницы № 19 регионального управления ФСИН, признали виновной причинении смерти по неосторожности Дмитрию Бакшееву, осужденному за убийство и надругательство над телом. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает РИА Новости.

Врача приговорили к ограничению свободы сроком на два года и запретили заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет. Однако она не будет отбывать наказание в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Осужденного «краснодарского каннибала» доставили в Ростов 1 февраля 2020 года. До этого он несколько месяцев провел в тяжелом состоянии в краснодарской медико-санитарной части с туберкулезом и сахарным диабетом.

6 февраля Григорян впервые осмотрела пациента, назначила обследование и корректировку лечения. 14 февраля Бакшеев впал в кому, а 16 февраля 2020 года скончался. Причиной смерти стал сахарный диабет первого типа, осложнившийся кетоацидозом.

По версии следствия, врач несвоевременно дала рекомендацию по лечению пациента. При этом эндокринолог объясняет, что не могла назначить пациенту лекарственные препараты, не зная его точный диагноз — его Бакшееву поставили 11 февраля.

По словам Григорян, если следовать алгоритму, которого от нее ждали обвинители, то она должна была вводить каннибалу инсулин и калий по два-три грамма в час и воду от четырех до семи литров в день при давлении 130 на 80 и не назначать соду, хотя это единственный способ лечения кетоацидоза. «Такое лечение привело бы к летальному исходу пациента за двое суток», — уверяет Григорян.

В сентябре 2017-го Бакшеев и его жена убили 34-летнюю россиянку после совместного распития алкоголя. Мужчина расчленил тело погибшей и сфотографировался на его фоне. В ходе обыска в холодильнике семейной пары нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе и замороженное мясо.