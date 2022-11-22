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12:43, 22 ноября 2022Силовые структуры

Российского врача признали виновной в смерти «краснодарского каннибала»

В Ростове врача признали виновной в смерти «краснодарского каннибала» в тюремной больнице

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону Лусине Григорян, эндокринологa тюремной Межобластной туберкулезной больницы № 19 регионального управления ФСИН, признали виновной причинении смерти по неосторожности Дмитрию Бакшееву, осужденному за убийство и надругательство над телом. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает РИА Новости.

Врача приговорили к ограничению свободы сроком на два года и запретили заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет. Однако она не будет отбывать наказание в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Осужденного «краснодарского каннибала» доставили в Ростов 1 февраля 2020 года. До этого он несколько месяцев провел в тяжелом состоянии в краснодарской медико-санитарной части с туберкулезом и сахарным диабетом.

6 февраля Григорян впервые осмотрела пациента, назначила обследование и корректировку лечения. 14 февраля Бакшеев впал в кому, а 16 февраля 2020 года скончался. Причиной смерти стал сахарный диабет первого типа, осложнившийся кетоацидозом.

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По версии следствия, врач несвоевременно дала рекомендацию по лечению пациента. При этом эндокринолог объясняет, что не могла назначить пациенту лекарственные препараты, не зная его точный диагноз — его Бакшееву поставили 11 февраля.

По словам Григорян, если следовать алгоритму, которого от нее ждали обвинители, то она должна была вводить каннибалу инсулин и калий по два-три грамма в час и воду от четырех до семи литров в день при давлении 130 на 80 и не назначать соду, хотя это единственный способ лечения кетоацидоза. «Такое лечение привело бы к летальному исходу пациента за двое суток», — уверяет Григорян.

В сентябре 2017-го Бакшеев и его жена убили 34-летнюю россиянку после совместного распития алкоголя. Мужчина расчленил тело погибшей и сфотографировался на его фоне. В ходе обыска в холодильнике семейной пары нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе и замороженное мясо.

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Елизавета Новикова
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