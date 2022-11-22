В Киргизии захотели отменить визы для приезжающих ради казино иностранцев

Правительство Киргизии предлагает отменить визы для иностранцев, приезжающих ради казино

Правительство Киргизии подняло вопрос об отмене виз для иностранных граждан, приезжающих в республику ради посещения казино. Как уточняет РИА Новости, соответствующий законопроект уже вынесен на общественное обсуждение.

Согласно проекту закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам игорной деятельности», прибывающие в страну для посещения специализированной игорной зоны иностранцы «могут въезжать в Кыргызскую Республику и выезжать из Кыргызской Республики без оформления визы и регистрации действительного документа».

«Иностранные граждане, прибывающие на территорию специализированной игорной зоны, должны при въезде в Кыргызскую Республику и выезде из Кыргызской Республики предъявить действительный документ в целях подтверждения личности гражданина», — уточняется в тексте документа.

Кроме того, в законопроекте указывается, что цель инициативы — создать благоприятные условия для пребывания иностранцев, приезжающих в Киргизию для посещения специальныз игорных зон. Сторонники нововведения предполагают, что оно поможет привлечь инвестиции и создать дополнительные рабочие места.

Вместе с тем, документ предлагает установить наказание для иностранцев, нарушающих границу игорной зоны. В частности, таких граждан могут оштрафовать или приговорить к двум годам лишения свободы.

Агентство подчеркивает, что закон, который разрешает игорную деятельность в стране, был подписан летом 2022 года президентом Садыром Жапаровым. Согласно имеющимся планам, первые казино появятся на побережье Иссык-Куля. Играть в казино смогут только приезжие из других стран. Если же заведения будут пускать граждан Киргизии, у них будут изымать лицензии.