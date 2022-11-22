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14:43, 22 ноября 2022Мир

ЕС продлит санкции против архитекторов «широкомасштабной слежки» в Синьцзяне

Евросоюз продлит санкции против архитекторов «широкомасштабной слежки» в Синьцзяне

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции в отношении китайских чиновников, обвиняемых в нарушении прав человека в Синьцзяне. Об этом сообщает South China Morning Post.

Санкции направлены против четырех чиновников, которых Брюссель назвал архитекторами «широкомасштабной слежки» за мусульманскими этническими меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Ограничения будут продлены еще на год.

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Санкции были впервые применены к четырем физическим и юридическим лицам в марте 2019 года. Отмечается, что, поскольку ЕС не наблюдает улучшения ситуации с правами человека в регионе, они, вероятно, останутся в силе без обсуждения в декабре.

1 сентября Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обвинило власти Китая в серьезных нарушениях прав уйгуров и членов других, преимущественно мусульманских общин. В соответствующем докладе сказано, что «утверждения о пытках или жестоком обращении, включая принудительное лечение и плохие условия содержания под стражей, заслуживают доверия, как и утверждения об отдельных случаях сексуального насилия и насилия на гендерной почве».

В 2021 году аналитический центр Newlines Institute сообщил о нарушении властями Китая каждого из запретов Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него. В организации подчеркнули, что происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением.

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Анжелика Бережная
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