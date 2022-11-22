Власти отреагировали на драку в российском клубе с участием мобилизованных
После драки в клубе Кемеровской области, в которой приняли участие мобилизованные, власти проводят проверку. Так отреагировали на инцидент в Кузбассе в администрации российского региона, пишет РБК.
«По сведениям администрации Юргинского городского округа, правоохранительные органы по указанному в вашем запросе факту проводят проверку», — сообщили в кемеровской администрации. Там добавили, что участниками драки были призывники из Иркутской области.
Массовая драка в Юрге Кемеровской области между мобилизованными и местными жителями произошла в ночь на 19 ноября. В потасовке приняли участие более десяти человек.
Впоследствии директор заведения, где произошла драка, рассказал об инциденте. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что потасовка случилась, так как «малолетки допекли мобилизованных».