В одном из регионов Франции стремительно вырос новый вулкан

Phys.org: в заморском регионе Франции Майотте стремительно сформировался новый вулкан

В одном из заморских регионов Франции в Индийском океане вырос новый вулкан. Об этом пишет Phys.org.

Один из пяти заморских департаментов Франции — Майотта расположена в Коморском архипелаге между Мадагаскаром и материковой частью Африки. Остров является центральным элементом кораллового рифа, который формировался на протяжении сотен тысяч лет в результате вулканической активности и тектонических сдвигов.

В 2018 году в 50 километрах от восточного побережья Майотты стремительно образовался подводный вулкан. Этот процесс сопровождался 800 небольшими землетрясениями, которые происходили несколько раз в день в течение трех недель. С мая 2018 года по июнь 2019 года на острове фиксировалась серия из 32 землетрясений силой пять или более баллов по шкале Рихтера. За время существования вулкана было выброшено более пяти квадратных километров лавы, что существенно изменило подводный ландшафт. Ученые прогнозируют дальнейший рост вулкана еще несколько тысячелетий.

Вместе с тем территория Майотты уменьшается. За четыре года французский регион сместился на 20 сантиметров на восток и опустился под воду на 15 сантиметров. Кроме того, геологические процессы вызывают стихийные бедствия на острове, а также стимулируют изменения климата. Теперь контроль экологической ситуации на Майотте стал главным приоритетом для сохранения привычного уклада жизни.

Это явление привлекло особый интерес специалистов со всего мира, поскольку это редкая ситуация, когда появилась возможность изучить рождение нового вулкана. В ближайшее время в этой области планируют развернуть множество исследовательских миссий.

