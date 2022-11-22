Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:10, 22 ноября 2022Экономика

Минпромторг заявил об увеличении объемов производства электроники в России

Замглавы Минпромторга Шпак: к 2030 году Россия увеличит производство электроники в 17 раз

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В России к 2030 году ожидается увеличение объемов производства отечественной электроники, сумма вложений достигнет отметки 6,3 триллиона рублей с 370 миллиардов рублей в 2021 году. Об этом говорится в презентации Минпромторга РФ, подготовленной заместителем главы ведомства Василием Шпаком в рамках международного промышленного форума «Интеллект машин и механизмов», пишет ТАСС.

Как следует из презентации, к 2030 году доля отечественной электроники на российском рынке достигнет 70 процентов, а зарубежной — 30. По словам замглавы Минпромторга, производство отечественной электроники увеличится в 17 раз.

«Понятно, что задача на первый взгляд кажется невыполнимой. Но, все те, кто нам мешает, нам решили и помочь. Импортозамещение в нашей стране уже по факту произошло, многие ниши освободились», — заявил Шпак.

Отмечается, что за счет того, что зарубежные вендоры покинули российский рынок электроники, появились ресурсы для наращивания собственного производства. «Мы создаем новые продукты, в корне которых лежат технологии доверия при проектировании информационных систем нового поколения, что должно стать нашим конкурентным преимуществом», — указал Шпак.

Ранее стало известно, что российский рынок может окончательно покинуть китайский бренд Huawei. Компания перестала поставлять в Россию планшеты, ноутбуки, телевизоры и прочую технику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Хасанбекова
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали беспилотники
Стюардесса показала способ открыть туалет в самолете и восхитила подписчиков
В сборной Аргентины рассказали о причинах поражения от Саудовской Аравии
Психиатр назвала наиболее вероятную причину панических атак у Полины Гагариной
Ани Лорак объяснила причину молчания в соцсетях
Разработан новый неинвазивный метод лечения рака
Девушка оторвала брекеты после 11 лет носки и удивила подписчиков видом зубов
Чехия ввела новые визы для российских туристов
Предсказан дефицит одного металла
В московской квартире 86-летняя пенсионерка зарезала свою 52-летнюю дочь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.