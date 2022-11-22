Минпромторг заявил об увеличении объемов производства электроники в России

Замглавы Минпромторга Шпак: к 2030 году Россия увеличит производство электроники в 17 раз

В России к 2030 году ожидается увеличение объемов производства отечественной электроники, сумма вложений достигнет отметки 6,3 триллиона рублей с 370 миллиардов рублей в 2021 году. Об этом говорится в презентации Минпромторга РФ, подготовленной заместителем главы ведомства Василием Шпаком в рамках международного промышленного форума «Интеллект машин и механизмов», пишет ТАСС.

Как следует из презентации, к 2030 году доля отечественной электроники на российском рынке достигнет 70 процентов, а зарубежной — 30. По словам замглавы Минпромторга, производство отечественной электроники увеличится в 17 раз.

«Понятно, что задача на первый взгляд кажется невыполнимой. Но, все те, кто нам мешает, нам решили и помочь. Импортозамещение в нашей стране уже по факту произошло, многие ниши освободились», — заявил Шпак.

Отмечается, что за счет того, что зарубежные вендоры покинули российский рынок электроники, появились ресурсы для наращивания собственного производства. «Мы создаем новые продукты, в корне которых лежат технологии доверия при проектировании информационных систем нового поколения, что должно стать нашим конкурентным преимуществом», — указал Шпак.

Ранее стало известно, что российский рынок может окончательно покинуть китайский бренд Huawei. Компания перестала поставлять в Россию планшеты, ноутбуки, телевизоры и прочую технику.