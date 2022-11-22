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10:10, 22 ноября 2022Силовые структуры

СКР возбудил дело в отношении 20-летней девушки об убийстве новорожденной дочери

СКР возбудил дело в отношении петербурженки, выбросившей в окно новорожденную дочь

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 20-летнюю девушку, выбросившую из окна новорожденную дочь. Об этом во вторник, 22 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следователи возбудили в отношении нее дело по статье 106 («Убийство матерью новорожденного ребенка») УК РФ.

По данным ведомства, 20 ноября россиянка родила ребенка и выкинула его из окна пятого этажа с целью убийства. Известно, что фигурантка снимает комнату в коммунальной квартире.

Ранее сообщалось, что тело младенца нашли местные жители во дворе дома на улице Достоевского.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемой.

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Екатерина Власова
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