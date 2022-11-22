России отказали в участии в Мюнхенской конференции по безопасности

Председатель Мюнхенской конференции отказал России в участии в форуме по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет без официальных лиц из России. России в участии в форуме отказал председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Российские власти не приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности — 2023. Мы хотим обсудить будущее России с лидерами российской оппозиции и людьми, находящимися в изгнании», — заявил Хойсген.

10 февраля Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции, которая проходила с 18 по 20 февраля 2022 года, из-за ограничений для обладателей не признанных Евросоюзом (ЕС) вакцин от COVID-19 и резких высказываний организаторов мероприятия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поясняла это решение тем, что в предыдущие годы Мюнхенская конференция все больше трансформировалась в «трансатлантический форум», утрачивая инклюзивность и объективность.