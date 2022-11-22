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02:17, 22 ноября 2022Бывший СССР

Британский наемник пожаловался на пережитое в рядах ВСУ

Британский наемник Шариф пожаловался на пережитое в рядах ВСУ и отсутствие помощи раненым

Фото: Reuters

Британский наемник по имени Шариф в интервью Bild пожаловался на пережитое в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отсутствие помощи раненым в бою.

По словам выходца из Бристоля, четыре недели назад он получил тяжелые ранения в боях в Херсонской области, когда его подразделение попало в засаду. Шариф заявил, что украинские военнослужащие «полностью предоставлены сами себе» без обезболивающих и без снабжения.

«Нет ни вертолета, ни спецподразделения, чтобы вытаскивать людей оттуда», — сказал наемник, выносить которого с поля боя пришлось сослуживцам.

«Боль была невыносимой, она пронзила все мое тело. Я лежал лицом вниз в грязи. (…) Это боевые действия на истощение. И это так ужасно», — заключил британец.

Ранее стало известно, что на Украине появился тюркский батальон «Туран». Созданное подразделение возглавил гражданин Киргизии Алмаз Кудабек оглы, участвующий в боевых действиях на украинской стороне с 24 февраля.

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Марина Совина
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