В Грузии построят базу для спецназа по стандартам НАТО

В Грузии за два года построят военную базу для ССО по стандартам НАТО

В Грузии планируют построить военную базу для Сил специальных операций (ССО) по стандартам НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, пишет ТАСС.

По его словам, военная база появится в селе Мухровани, расположенном неподалеку от Тбилиси. Начало строительства объекта, стоимость которого оценивается в 70 миллионов долларов, было положено 22 ноября.

Премьер добавил, что завершить строительство базы для спецназовцев планируется в течение двух лет.

Ранее Гарибашвили заявлял, что Грузия полностью готова к тесной работе с НАТО для защиты мира и стабильности. При этом ранее он утверждал, что для начала страна должна уладить территориальные проблемы с Россией, которые мешают ей войти в состав альянса.