Премьер Грузии изменил мнение по поводу готовности вступления страны в НАТО

Премьер Грузии Гарибашвили заявил о готовности страны сотрудничать с НАТО для защиты мира

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили изменил свое решение по поводу вступления в НАТО. По его словам, страна полностью готова к тесной работе с альянсом. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Мадриде.

«Грузия в качестве самого надежного и способного партнера НАТО готова к тесной работе с трансатлантическим содружеством для защиты мира и стабильности, утверждения общих ценностей в регионе и за его пределами», — говорится в сообщении. Премьер Грузии также отметил, что «всегда приятно встречаться с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом».

Ранее Гарибашвили заявлял, что страна для начала должна уладить территориальные проблемы с Россией, которые мешают ей войти в состав НАТО.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Европейский союз (ЕС) готов предоставить статус кандидата на вступление в союз Грузии, но для этого стране придется выполнить ряд условий. Позже участники митинга в Тбилиси за интеграцию Грузии с ЕС заявили о необходимости создания правительства национального согласия, которое будет стремиться к выполнению требований Евросоюза, чтобы страна могла получить статус кандидата в члены сообщества. Они также потребовали отставки премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили.