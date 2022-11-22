Украина ответила на заявление «Газпрома» о пропаже газа

Оператор ГТС Украины опроверг, что поставляемый «Газпромом» газ пропал в республике

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины отрицает, что предназначенный для Молдавии газ, который поставляет «Газпром», пропал на территории республики. Организация опубликовала ответ российской компании на своем сайте.

Оператор указал, что все объемы газа, которые были приняты на газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», в частности, для дальнейшей транспортировки потребителям Молдавии, были переданы в ГИС «Алексеевка» и «Гребеники» на молдавско-украинской границе в полном объеме. «Это подтверждено всеми необходимыми документами, подписанными со смежными операторами, одним из которых является сам "Газпром"», — сказано в сообщении.

В пресс-релизе сообщается, что с сентября текущего года Молдавия стала использовать виртуальный реверс газа на точках соединения с Украиной через пункт «Гребеники». Компания объяснила, что это один из наиболее прогрессивных коммерческих методов поставок на европейском газовом рынке, который, помимо прочего, помогает уменьшить негативное влияние от транспортировки газа на окружающую среду.

Компания добавила, что заявление «Газпрома» о снижении прокачки газа через Украину было сделано с целью еще сильнее ограничить поставки топлива в страны Европы. Также, по мнению оператора, российский экспортер пытается лишить Молдавию возможности использовать украинскую ГТС и ее подземные хранилища газа (ПХГ), усилив зависимость от своего газа в начале отопительного сезона.

Заявление «Газпрома» об оседании газа, предназначенного для поставок в Молдавию, на территории Украины появилось 22 ноября. Согласно данным компании, в общей сложности сейчас на газоизмерительной станции «Суджа» находится 52,52 миллиона кубометров газа.