Кремль прокомментировал обращение об указе о завершении частичной мобилизации

Песков: в Кремле не видели обращения с просьбой издать указ о завершении мобилизации

В Кремле пока не видели обращение из заксобрания Карелии с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Нет. Пока не видели», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее представители фракции «Яблоко» законодательного собрания Карелии обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Они отметили, что публичные выступления министра обороны, а также заявления главы государства о том, что «точка поставлена» и «частичная мобилизация завершена» не являются нормативными актами и, следовательно, не имеют юридической силы.

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.

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