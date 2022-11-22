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11:53, 22 ноября 2022Экономика

Илон Маск обеднел на 100 миллиардов долларов

Bloomberg: с начала 2022 года бизнесмен Илон Маск потерял 100 миллиардов долларов

Фото: Susan Walsh / AP

С начала 2022 года состояние американского бизнесмена Илона Маска, богатейшего человека планеты, сократилось более чем на 100 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет Bloomberg.

Основатель Tesla и SpaceX за это время обеднел на 100,5 миллиарда, что стало самым резким падением для всех участников «Индекса миллиардеров», который ведет агентство. Только в понедельник, 21 ноября, он потерял 8,6 миллиарда долларов, что произошло из-за самого сильного падения акций Tesla до минимума за два года.

Удерживаться на вершине рейтинга Маску позволяет состояние в 170 миллиардов долларов. Однако его отрыв от президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно сократилось до 13 миллиардов долларов.

В начале ноября прошлого года состояние Маска доходило до 340 миллиардов долларов, что стало абсолютным рекордом в истории, однако затем капитализация его активов начала сокращаться.

Одной из главных проблем для активов Маска в последнее время стала покупка им социальной сети Twitter. Инвесторы начали подозревать, что интерес бизнесмена к новому активу снижает качество управления остальными.

Частично их предположение подтвердил и Маск. В ходе выступления на бизнес-форуме B20 в Индонезии (проходит перед встречей представителей стран G20) он пожаловался на то, что работает с утра до ночи, но с трудом справляется с задачами, что стоят перед ним.

Tesla от TradingView
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Платон Щукин
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