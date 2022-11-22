Косово повременило с введением штрафов за сербские номера после просьбы США

Косово повременило с введением штрафов за сербские автомобильные номера после просьбы США

Приштина отложила вступление в силу требование перерегистрировать сербские автономера на косовские на двое суток после того, как посольство США выступило с соответствующей просьбой. Об этом рассказал косовский премьер Альбин Курти, цитату приводит РБК.

«Я принимаю просьбу об отсрочке на 48 часов наложения штрафов за незаконные автомобильные номера «КМ» (и другие). Я рад работать с США и ЕС, чтобы найти решение в течение следующих двух дней», — подчеркнул Курти, упомянув американского посла Джеффа Овеньера.

Последний писал, что США обеспокоены из-за отсутствия решений для «нынешнего кризиса» между Сербией и Косово. Овеньер попросил отложить ввод штрафов на 48 часов, чтобы США и Евросоюз «приложили усилия на поиск решения ситуации».

Уже в начале месяца владельцам автомобилей в регионе с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданной властями Сербии, направили соответствующие предупреждения. Если они не поменяют номера на символику RKS (Республика Косово), автомобилистов ждет штраф.