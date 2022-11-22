Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:52, 22 ноября 2022Мир

Косово повременило с введением штрафов за сербские номера после просьбы США

Косово повременило с введением штрафов за сербские автомобильные номера после просьбы США

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Приштина отложила вступление в силу требование перерегистрировать сербские автономера на косовские на двое суток после того, как посольство США выступило с соответствующей просьбой. Об этом рассказал косовский премьер Альбин Курти, цитату приводит РБК.

«Я принимаю просьбу об отсрочке на 48 часов наложения штрафов за незаконные автомобильные номера «КМ» (и другие). Я рад работать с США и ЕС, чтобы найти решение в течение следующих двух дней», — подчеркнул Курти, упомянув американского посла Джеффа Овеньера.

Последний писал, что США обеспокоены из-за отсутствия решений для «нынешнего кризиса» между Сербией и Косово. Овеньер попросил отложить ввод штрафов на 48 часов, чтобы США и Евросоюз «приложили усилия на поиск решения ситуации».

Уже в начале месяца владельцам автомобилей в регионе с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданной властями Сербии, направили соответствующие предупреждения. Если они не поменяют номера на символику RKS (Республика Косово), автомобилистов ждет штраф.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Глава Крыма ответил на подготовку Киева к наступлению на полуостров
Мясников назвал вредные для потенции лекарства
Россияне бросились инвестировать в жилье в одной стране
Сбившего насмерть десятилетнюю девочку водителя бетономешалки задержали в Москве
Россиянам стали доступны выгодные туры в Таиланд на Новый год
Украина возмутилась шарфом премьера Венгрии
Россиянкам назвали способы изменить форму носа без хирургии
Госдума поддержала поправку о приостановке госслужбы при призыве по мобилизации
Центробанк не захотел давать послабления банкам-«трупам»
«Газпром» заявил об оседании предназначенного для Молдавии газа на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.