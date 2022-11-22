Эмили Ратаковски заблокировала в соцсетях пародировавшую ее полную блогершу

Эмили Ратаковски заблокировала в соцсетях Селесту Барбер из-за пародии на фото в бикини

Американская модель Эмили Ратаковски заблокировала австралийской полной блогерше Селеста Барбер, известной своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, доступ к своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Соответствующее сообщение появилось на сайте радиостанции Nova.

В беседе с журналистами Селеста Барбер напомнила, что в прошлом году повторила фото манекенщицы, на котором та была запечатлена в коричневых плавках от бикини. «Нам надоело, что вы объективируете наши тела! Кроме того, вот моя попа», — с иронией подписала публикацию артистка.

Однако, по ее словам, тот пост вызвал недовольство со стороны фанатов Ратаковски. Кроме того, сама модель заблокировала женщину в соцсети. «Она имеет право злиться на подобные пародии», — сказала она и отметила, что после этого случая звезда так и не открыла ей доступ к своему аккаунту.

В августе Селеста Барбер повторила откровенный ролик модели Ванессы Секо. На оригинальных кадрах манекенщица танцует «шаффл» перед камерой с распущенными волосами в клетчатом бикини, а также белых носках и кроссовках бренда Adidas. Пародистка сымитировала танец Секо, выполнив танцевальные движения на балконе дома, в белом купальнике в синюю полоску и белых кедах. В конце юзерща легла на пол, продемонстрировав свою фигуру фанатам.