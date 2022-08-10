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Полная блогерша рассмешила фанатов пародией на откровенный танец модели

Полная блогерша Селеста Барбер повторила танец модели Ванессы Секо и рассмешила фанатов

Полная австралийская блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила откровенный ролик модели Ванессы Секо и рассмешила поклонников. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На оригинальных кадрах манекенщица танцует «шаффл» перед камерой с распущенными волосами в клетчатом бикини, а также белых носках и кроссовках бренда Adidas. При этом видно, что на заднем плане за ней наблюдает мужчина.

Пародистка сымитировала танец Секо, выполнив танцевальные движения на балконе дома, в белом купальнике в синюю полоску и белых кедах. В конце юзерща легла на пол, продемонстрировав свою фигуру фанатам. Пост Барбер набрал почти восемь миллионов просмотров.

Публикация австралийки развеселила ее подписчиков, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Ты самая смешная женщина в мире!», «Обожаю твой юмор», «У тебя получилось даже лучше», «Это самое смешное, что я видела за последнее время», «Ты станцевала лучше», «Лучший блогер в соцсетях», — высказывались они.

В августе 2021 года Селеста Барбер повторила фото Кайли Дженнер и рассмешила поклонников. На оригинальных кадрах Дженнер запечатлели в доме, на фото она сидит на ступенях и окружена большим количеством пакетов и сумок французского дома моды Louis Vuitton. Австралийка также снялась на ступенях дома, однако вместо сумок Louis Vuitton вокруг нее множество полиэтиленовых пакетов из супермаркетов.

Карина Черных
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