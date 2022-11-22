Россиянин пришел в гости и зарезал хозяина

В Магаданской области убивший пенсионера россиянин предстанет перед судом

В Магаданской области предстанет перед судом 59-летний россиянин, обвиняемый в убийстве знакомого, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 3 марта обвиняемый пришел в гости к своему знакомому, чтобы совместно распить алкоголь. В процессе застолья в квартире дома на Заречной улице между мужчинами возник конфликт. Гость взялся за нож и зарезал хозяина, нанеся ему два колющих удара в шею. После расправы злоумышленник скрылся, а его жертву на следующий день обнаружил сосед, зашедший проведать пенсионера.

СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. «Личность злоумышленника была оперативно установлена сотрудниками уголовного розыска регионального УМВД, в ходе следствия судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— рассказали в региональном управлении СКР.

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